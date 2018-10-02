На Донбассе фермеры перестали скрывать урожай

Донецке заработал закон, стимулирующий развитие сельского хозяйства. Предварительных данных пока нет. Донецкие фермеры еще только начали жить в новых условиях, и присматриваются к новому закону. Он лишь недавно опубликован.

Как пояснил корреспонденту АН представитель парламента официального Донецка, раньше в ДНР была ситуация, когда аграрии вынуждены были прятать урожай. Его нужно было регистрировать. Незарегистрированный урожай изымался в пользу государства. Теперь изъятие отменилось.

По словам самих аграриев, они уже перестали бояться визита проверяющих органов.