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На Донбассе фермеры перестали скрывать урожай
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На Донбассе фермеры перестали скрывать урожай 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
В Донецке заработал закон, стимулирующий развитие сельского хозяйства. Предварительных данных пока нет. Донецкие фермеры еще только начали жить в новых условиях, и присматриваются к новому закону. Он лишь недавно опубликован.
Как пояснил корреспонденту АН представитель парламента официального Донецка, раньше в ДНР была ситуация, когда аграрии вынуждены были прятать урожай. Его нужно было регистрировать. Незарегистрированный урожай изымался в пользу государства. Теперь изъятие отменилось.
По словам самих аграриев, они уже перестали бояться визита проверяющих органов.
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