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Чешский парламент отверг резолюцию Европарламента о возможных санкциях против Венгрии
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Чешский парламент отверг резолюцию Европарламента о возможных санкциях против Венгрии 

ТАСС 1 час назад
ПРАГА, 2 октября. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента приняла во вторник постановление с осуждением принятой недавно Европарламентом резолюции о возможности введения ЕС санкций против Венгрии.
"Палата депутатов считает ошибочным и неудачным состоявшееся в Европарламенте голосование против суверенного государства Венгрия в части активизации 7 статьи Лиссабонского договора. Такой подход лишь далее углубляет недоверие между «старыми» и «новыми» государствами-членами Евросоюза", — говорится в постановлении.
За принятие постановления голосовали 97 из 153 присутствовавших на заседании нижней палаты депутатов. Ранее резолюцию Европарламента по Венгрии осудили президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш и спикер парламента Радек Вондрачек.
В резолюции по Венгрии, принятой 12 сентября на сессии Европарламента в Страсбурге, говорится об угрозе нарушения этой страной статьи 2 Договора о Европейском союзе, согласно которой ЕС «основан на ценностях уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству права и соблюдению прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам». В случае, если одна из стран — участниц Евросоюза отступит от этих принципов, в действие вводится статья 7 того же договора, дающая полномочия Совету ЕС «приостановить ряд прав» государства-нарушителя в европейских институтах власти. На практике это может означать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС.
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