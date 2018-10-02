Чешский парламент отверг резолюцию Европарламента о возможных санкциях против Венгрии

ПРАГА , 2 октября. / ТАСС /. Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента приняла во вторник постановление с осуждением принятой недавно Европарламентом резолюции о возможности введения ЕС санкций против Венгрии

"Палата депутатов считает ошибочным и неудачным состоявшееся в Европарламенте голосование против суверенного государства Венгрия в части активизации 7 статьи Лиссабонского договора. Такой подход лишь далее углубляет недоверие между «старыми» и «новыми» государствами-членами Евросоюза", — говорится в постановлении.

За принятие постановления голосовали 97 из 153 присутствовавших на заседании нижней палаты депутатов. Ранее резолюцию Европарламента по Венгрии осудили президент Чехии Милош Земан , премьер-министр Андрей Бабиш и спикер парламента Радек Вондрачек.