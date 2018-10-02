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Пашинян собрался уйти в отставку
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Премьер Армении пообещал уйти в отставку после увольнения ряда министров 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн".
Ранее во вторник Пашинян поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн" последняя партия заявила, что сама отзывает министров.
"Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра", — сказал Пашинян.
Он добавил, что в случае, если парламент не изберет нового премьера, будут назначен внеочередные парламентские выборы.
Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий. Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера. В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.
Премьер Армении перед зданием парламента подписал распоряжения об увольнении двух предстателей "Дашнакцутюн" и трех представителей "Процветающей Армении". Эти указы еще должен подписать президент.
При этом представитель Верховного органа ""Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что партия отзывает своих представителей из правительства. "Учитывая нынешнюю напряженную ситуацию и атмосферу создание разделительных линий, "Дашнакцутюн" отзывает своих представителей из правительства Армении", — сказал Амбарцумян телеканалу "Еркир медиа".
У "Дашнакцутюн" в правительстве два министра — сельского хозяйства и экономического развития и инвестиций.
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