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В Армении объявили о контрреволюции
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Пашинян объявил собравшимся у парламента Армении о контрреволюции 

Газета.Ru + ещё 34 1 час назад
Фото: Sergei Grits/AP
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к протестующим, собравшимся у парламента Армении после того, как депутат приняли закон, позволяющий заблокировать роспуск законодательного органа, передают "Новости-Армения".
"Этим голосованием и введением в оборот этого законопроекта Республиканская партия Армениии и содействующие им силы официально объявили в Армении контрреволюцию. Контрреволюция не имеет шансов в Армении, поскольку никто не может отобрать у народа его победу. А значит РПА и все антиреволюционные (силы) должны быть искоренены из политической жизни Армении", — сказал Пашинян.
Ранее сообщалось, что протестующие с Пашиняном заблокировали парламент Армении из-за нового закона.
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