Отказ от доллара и другие события дня

Автор РИА Новости Владимир Корнилов рассказал, как в НАТО и Евросоюзе возложили ответственность за сорванный референдум в Македонии на Россию.
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «изначально» не поверил, что его могли отравить российские спецслужбы. Об этом написал журналист ВВС Марк Урбан.
Названа причина смерти Карцева
Народный артист России Роман Карцев перед смертью перенес микроинсульт и инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на коллег артиста.
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
В Балтийском море в 135 километрах от Калининграда произошел взрыв на пассажирском пароме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Кремль рассказал об отказе России от доллара
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал процесс отказа российской экономики от доллара сложным и подчеркнул, что он не может быть краткосрочным. Об этом сообщает ТАСС.
ОБСЕ обнаружила "Бук" силовиков в Донбассе
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских силовиков в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе миссии.
Российский метод победить США оказался верным
Крушение американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, произошедшее в июне 2017 года, вызвано сбоем в работе его навигационной системы, передает Air Force Magazine сообщение ВВС США.
Россиянин хотел снять денег и пожалел
Клиент Сбербанка лишился денег во время технического сбоя в банкомате. Об этом сообщает «Коммерсант».
Сотникова сделала неожиданное признание
Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о влиянии звания олимпийского чемпионки на ее характер, передает RT.
Начальник поезда на ходу выкинула пассажира
Начальница поезда украинской компании Укрзалізниця, следовавшего из Ковеля в Москву, на ходу вытолкала одного из пассажиров из вагона. Об инциденте рассказала пользовательница Facebook Людмила Сафронова.