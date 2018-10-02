Журналистка села на алкогольную диету и пожалела

Журналистка Vice Александра Блищик решила испытать на себе популярную диету 1970-х годов, рекомендованную журналом Vogue.

Диета, которая впервые была опубликована в секс-руководстве для незамужних женщин, изданном The New York Times , предполагает трехдневный рацион, основанный на белом шабли, кофе и яйцах на завтрак и обед и 150-граммовый стейк с шабли и кофе на ужин.

Блищик подробно описала в Vice, как нелегко ей далась диета. Начало диеты совпало с похмельем, поэтому завтрак с вином пришелся кстати. К обеду девушка начала испытывать сильное чувство голода, а после приема пищи остались лишь «депрессивные последствия алкоголя». После ужина она уже была настолько пьяная, что ушла спать в 10 вечера.

На следующий день девушка начала испытывать проблемы с почками и пищеварением, головную боль, голод и истощение.

Довести диету до конца Блищик так и не сумела. На третий день она чувствовала себя настолько плохо, что после обеда решила прекратить эксперимент.

Журналистка заявила, что так и не смогла похудеть на обещанные 2,5 кг, а сама диета принесла ей только страдания.