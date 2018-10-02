Лукашенко срочно снял запрет на продажу алкоголя ночью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения на продажу алкоголя в торговых сетях в ночное время, которые в порядке эксперимента были введены с 1 октября в Минске и нескольких районах страны. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает БЕЛТА.

«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — объяснили в администрации Лукашенко.

Как отмечается, решение президента было продиктовано тем, что «бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции».

«Опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов. Порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран», — добавили в администрации президента республики.

При этом власти признали, что «спрос всегда находит предложение».

«Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов», — говорится в заявлении.

администрации главы государства добавили, что решение проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на профилактические и воспитательные меры, а также на формирование моды на здоровый образ жизни.

Ограничения на реализацию алкогольных напитков в ночное время в Минске были приняты в сентябре. На период с 1 октября 2018 по 1 октября 2019 года в торговых сетях с 23:00 до 7:00 запрещалась продажа водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более, а также пива и слабоалкогольных напитков. Реализовывать алкогольную продукцию в розлив в это время разрешалось лишь объектам общественного питания. Позже к эксперименту подключились и в нескольких районах страны.