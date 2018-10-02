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ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
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В ОБСЕ заявили, что обнаружили «Бук» силовиков в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских силовиков в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе миссии.
"Двадцать восьмого сентября мини-БПЛА СММ обнаружил три зенитных ракетных комплекса (9K37) ("Бук", — ред.) на железнодорожной станции в (подконтрольном Киеву — ред.) населенном пункте Рубежное", — рассказали в пресс-службе миссии.
Уточняется, что 29 сентября наблюдатели зафиксировали зенитный ракетный комплекс (9K37) уже на грузовике-платформе возле этой же станции.
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