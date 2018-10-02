В Сирии подсчитали сбитые израильские ракеты

В Сирии заявили, что сбили больше трети ракет при атаке Израиля 17 сентября

"Системы ПВО Сирии успешно отразили атаку израильских ракет и сбили больше трети из них", — цитирует Муаллема ливанский телеканал Al-Mayadeen. Министр выразил уверенность в способности сирийских ПВО отражать атаки Израиля и других стран.

По словам министра, целью атаки ВВС Израиля было затягивание сирийского конфликта для того, чтобы свести на нет успехи сирийской армии и ее союзников в освобождении страны от терроризма.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ , Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.