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Столтенберг посетит Сербию
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Столтенберг посетит Сербию 6-8 октября 

РИА Новости + ещё 20 2 октября 2018
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Белград 6-8 октября, запланированы переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила в среду пресс-служба альянса.
Накануне Столтенберг подтвердил, что посетит на следующей неделе Сербию, но точные даты не назвал.
"В ходе визита генеральный секретарь встретится с президентом республики, а также с премьер-министром", — говорится в сообщении.
Восьмого октября Столтенберг вместе с Вучичем посетит церемонию открытия учений гражданской обороны, организованных евроатлантическим Координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) и министерством внутренних дел Сербии.
Генсек НАТО также выступит с речью на конференции, организованной белградским форумом безопасности, и встретится со студентами филологического факультета Белградского университета.
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