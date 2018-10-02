В Варшаве тысячи полицейских вышли протестовать

В Варшаве тысячи полицейских участвуют в акции протеста

Польские полицейские вышли на акцию протеста, требуя увеличения заработной платы и изменений системы пенсионного обеспечения, передает корреспондент РИА Новости

Полицейские добиваются повышения заработных плат, их ежегодной индексации, улучшения пенсионного обеспечения и повышения выплат за сверхурочно отработанное время, а также ликвидировать нехватку полицейских.

"Работа в праздники день и ночь, а от правительства никакой помощи", "Не делайте из нас нищих" — гласят плакаты, которые принесли с собой полицейские.

Уличной манифестации предшествовала другая акция — на протяжении нескольких недель полицейские, останавливая нарушителей правил дорожного движения, наказывали их максимально мягко, стараясь вместо штрафа выписать предупреждение. Это, по мнению организаторов акции, должно было снизить поступления в бюджет и обратить внимание правительства на финансовые проблемы полиции.

Во вторник несколько тысяч полицейские собрались на Замковой площади в центре Варшавы. В акции участвуют полицейские не только из Варшавы, но и из других регионов. Судя по плакатами, они прибыли из Подкарпатского, Варминско-Мазурского, других воеводств страны.

К акции протеста полицейских присоединились также спасатели.

Участники акции утверждают, что проводят протест в свое свободное время и в настоящее время у них выходной.

Тем не менее, большинство протестующих одеты в полицейскую форму со знаками различия.

Протестующие намерены пройти колонной по центру Варшавы и передать свои требования в канцелярию премьер-министра.