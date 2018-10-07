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Помпео встретился с Ким Чен Ыном
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Помпео рассказал о встрече с Ким Чен Ыном 

РИА Новости + ещё 40 11 часов назад
Фото: аккаунт в "Twitter" Майка Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян и провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей".
"Хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду", — написал Помпео в своем Twitter.
Как сообщалось ранее, главная заявленная цель визита Помпео — подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени". Ожидается, что после Пхеньяна Помпео прибудет в Сеул и проинформирует о результатах визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Токио накануне визита госсекретаря в КНДР также договорился с Помпео обсудить итоги его встречи с Ким Чен Ыном.
Визит Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, который состоялся 12 июня. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
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