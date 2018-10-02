Сеул освободил российское судно

Южная Корея освободила задержанное судно «Севастополь»

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, судно может покинуть порт, однако пока этого не планируется делать.

Ранее в посольстве Южной Кореи заявили, что ситуация с задержанием судна «Севастополь» окончательно разрешится 2 октября.

29 сентября стало известно, что в порту города Пусан задержано судно «Севастополь», которое принадлежит компании «Гудзон», против которой были введены санкции США.