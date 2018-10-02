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Сеул освободил российское судно
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Южная Корея освободила задержанное судно «Севастополь» 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: © sk-gudzon.ru
Власти Южной Кореи освободили задержанное в порту Пусан российское судно «Севастополь», заявили в посольстве России в Сеуле.
«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, судно может покинуть порт, однако пока этого не планируется делать.
Ранее в посольстве Южной Кореи заявили, что ситуация с задержанием судна «Севастополь» окончательно разрешится 2 октября.
29 сентября стало известно, что в порту города Пусан задержано судно «Севастополь», которое принадлежит компании «Гудзон», против которой были введены санкции США.
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