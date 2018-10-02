В Раде рассказали о бомжах и проститутках на «майдане»

В 2014 году в ходе "майдана" на Украине "провокаторы" свозили в центр Киева бомжей и проституток, чтобы помешать митингующим. Такими подробностями поделился председатель Верховной рады Андрей Парубий в беседе с "Украинской правдой".
По его словам, сторонникам "майдана" противостояли "наемники".
"Во время майдана против нас использовали различные провокации. Была методика — завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на майдан завозили проституток", — вспомнил Парубий.
Он также заявил, что "провокаторы" платили проституткам, чтобы те кричали и привлекали к себе внимание.
"На майдане идет выступление, и мгновенно начинает около 40 девушек визжать, кричать, бегать в полуистерике. Мы все время ждали нападения, было большое напряжение, а когда такая массовая истерика, оно немного сбивало", — признался председатель Рады.
Ранее на Украине неизвестный напал на ведущего дело о "майдане" судью.