В Раде рассказали о бомжах и проститутках на «майдане»

В Раде рассказали, как на «майдан» свозили бомжей и проституток

По его словам, сторонникам "майдана" противостояли "наемники".

"Во время майдана против нас использовали различные провокации. Была методика — завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на майдан завозили проституток", — вспомнил Парубий.

Он также заявил, что "провокаторы" платили проституткам, чтобы те кричали и привлекали к себе внимание.

"На майдане идет выступление, и мгновенно начинает около 40 девушек визжать, кричать, бегать в полуистерике. Мы все время ждали нападения, было большое напряжение, а когда такая массовая истерика, оно немного сбивало", — признался председатель Рады.

Ранее на Украине неизвестный напал на ведущего дело о "майдане" судью.