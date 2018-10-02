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В Казахстане от гриппа привьют 95% населения
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В Казахстане от гриппа привьют 95% населения 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Об этом сообщили на заседании правительства республики.
А для улучшения качества оказания медицинской помощи по всей стране до конца года откроют 35 новых больниц и медпунктов. Запланировано, что на пропаганду здорового образа жизни ежегодно будут тратить более шести миллионов долларов. «В рамках пропаганды мы рассказываем о сокращении потребления сахара, соли, табака, алкоголя. Будет ограничена реклама сахаросодержащих напитков для детей. Еще одна мера по контролю за здоровьем — повышение эффективности профилактических осмотров. Ими будут охвачены до 11 с половиной миллионов человек», — заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Также, по словам министра, в Казахстане будет снижена нагрузка на врачей. Для этого в республике будут введены новые способы первичной медико-санитарной помощи.
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