В Казахстане от гриппа привьют 95% населения

Об этом сообщили на заседании правительства республики.

А для улучшения качества оказания медицинской помощи по всей стране до конца года откроют 35 новых больниц и медпунктов. Запланировано, что на пропаганду здорового образа жизни ежегодно будут тратить более шести миллионов долларов. «В рамках пропаганды мы рассказываем о сокращении потребления сахара, соли, табака, алкоголя. Будет ограничена реклама сахаросодержащих напитков для детей. Еще одна мера по контролю за здоровьем — повышение эффективности профилактических осмотров. Ими будут охвачены до 11 с половиной миллионов человек», — заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов . Также, по словам министра, в Казахстане будет снижена нагрузка на врачей. Для этого в республике будут введены новые способы первичной медико-санитарной помощи.

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