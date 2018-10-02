Трамп утратил доверие: Путин обогнал Америку

Опрос: Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия, но уступил Меркель

Президент России Владимир Путин обогнал президента США Дональда Трампа во всемирном рейтинге доверия. Исследование проводил вашингтонский Pew Research Center среди 26,1 тыс. человек в 25 странах. Российскому лидеру доверяют 30% респондентов, главе Белого дома — 27% опрошенных. Сильнее всего за последнее время отношение к президенту США ухудшилось в Европе, а в России к американским властям относятся хуже всего в сравнении с другими странами.

Президент России Владимир Путин пользуется большим доверием среди жителей различных государств по сравнению с президентом США Дональдом Трампом. Исследование с такими результатами опубликовал расположенный в Вашингтоне Pew Research Center. Опрос проводился социологами среди 26,1 тыс. человек в 25 странах в Южной и Северной Америке, Евразии, Австралии и Африке.

По данным опроса, к Путину с доверием относятся 30% опрошенных, которые полагают, что российский глава проводит «правильную политику на мировой арене». Трампу же доверяют лишь 27% респондентов.

В Европе отношение к американскому президенту заметно ухудшилось — к примеру, в Германии сразу на 30%. Если действия экс-президента США Барака Обамы позитивно оценивали 50% немцев, то к Дональду Трампу хорошо относятся лишь 20% жителей ФРГ.

В России отношение к политике США за последние пять лет практически не поменялось. В 2013 году около 25% россиян считали, что Вашингтон учитывает интересы Москвы , и в 2018 году это число осталось прежним. В 2017 году к Трампу хорошо относились 53% российских граждан, но за год оно упало до 19%. В целом, отношение в России к США — худшее среди всех стран, участвовавших в опросе.

При этом соседи США также относятся к американской политике далеко не с восторгом: в Канаде и Мексике действия Вашингтона позитивно воспринимают только 39% и 32% соответственно. В периоды президентства Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего этот показатель превышал 50% в обеих странах.

При этом в августовских исследованях Pew Research Center говорится, что наибольшее доверие к Путину проявляется в Греции и Ливане, где российский лидер опережает Трампа по уровню доверия на 31%. Во Вьетнаме разница составляет 21%. Стоит отметить, что в этой стране оба президента пользуются серьезной поддержкой: Путину доверяют 79% опрошенных, Трампу — 58%.

Также президент России пользуется большей популярностью перед Трампом в целом ряде государств, которые традиционно считаются союзниками США. В частности, в Германии политике Путина доверяют 25% граждан, а американского лидера — лишь 11%. В Южной Корее Путину доверяют 27% респондентов, а Трампу — 17%. Во Франции эти показатели составляют 18% и 14%, в Японии — 28% и 24%, в Италии — 26% и 25%.

Сообщалось, что меньше всего президентам России и США доверяют в Испании, где Путину доверяют 7%, а Трампу — 5%.

В свою очередь, в Австралии, Канаде и Великобритании Трамп имеет преимущество перед Путиным, но оно незначительное. Однако в Израиле и Нигерии американский президент серьезно опережает российского лидера, 28% и 19% соответственно.

Отметим, что отношения между самими президентами РФ и США отличаются от официальной риторики Москвы и Вашингтона, хотя и незначительно. В июле постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью американской телекомпании CBN заявила, что Россия «никогда не станет другом» Вашингтона. По словам Хейли, американские власти не доверяют властям РФ, в частности — президенту Владимиру Путину.

Более того, США «никогда не будут доверять России», и это, по мнению Хейли, «просто факт». Кроме того, она отметила, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «должен был случиться», поскольку «долго заставлял себя ждать». Наконец, американская постпред добавила, что политика Вашингтона по отношению к Москве ее «удовлетворяет».

Результаты социологических опросов, проведенных американской компанией HarrisX, тем не менее, демонстрируют желание большинства американцев улучшить отношения с Россией. Как сообщает издание The Hill со ссылкой исследование, более 50% граждан США полагают, что необходима новая встреча глав России и США. Против этой инициативы выступили 46% участников соцопроса.

При этом 61% опрошенных американцев убежден, что чем лучше будут отношения Москвы и Вашингтона, тем лучше будет для США. Кроме того, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома вырос, несмотря на критику встречи с президентом России со стороны американской прессы.