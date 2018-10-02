Reuters: имидж США ослаб среди союзников

Образ США ухудшился за год, во время которого Трамп активизировал свои нападки на Канаду Германию , отмечается в материале.

Опрос Pew Research Center показал, что имидж Америки, который получил большой успех в 2017 году — в первый год правления Трампа — ухудшался во многих странах в течение 2018 года, особенно в Европе.

В настоящее время лишь 30% немцев имеют благосклонное отношение к США — этот показатель опустился с прошлого года на 5%. Только 38% французов и 39% канадцев заявили, что положительно относятся к Соединенным Штатам.

Агентство добавляет, что с января 2017 года, когда Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, он успел в одностороннем порядке выйти из таких форм международного сотрудничества, как Парижское климатическое соглашение и иранская ядерная сделка (Совместный всеобъемлющий план действий, в котором также состоят Россия, Китай, Франция и Великобритания).

В июне, после саммита G7 в Канаде, Трамп отказался подписывать совместное заявление с союзниками США, высмеивая при этом лидера принимающей страны — премьер-министра Джастина Трюдо , назвав его поведение "очень нечестным и слабым". Американский лидер неоднократно нападал на Германию из-за низких расходов на оборону и зависимости от российского газа, поясняет Reuters.

На прошлой неделе, выступая с речью за трибуной на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент США Дональд Трамп вызвал смех у мировых лидеров утверждением о том, что за два года в Белом доме он достиг большего, чем любая другая администрация США в истории.

Ранее сообщалось, что россияне перестали принимать Трампа на мировой сцене.