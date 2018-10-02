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Порошенко подписал соглашение с Польшей об обороне
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Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: © president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.
Об этом сообщается на сайте украинского президента.
«Реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, совместных военных программ, военных учений, военных культурных мероприятий.
В начале сентября Верховная рада ратифицировала генеральное соглашение между кабмином Украины и правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны.
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