Порошенко подписал соглашение с Польшей об обороне

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.
Об этом сообщается на сайте украинского президента.
«Реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, совместных военных программ, военных учений, военных культурных мероприятий.
В начале сентября Верховная рада ратифицировала генеральное соглашение между кабмином Украины и правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны.