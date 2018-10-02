Порошенко подписал соглашение с Польшей об обороне

Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Реализация документа создает предпосылки для развития украинского-польского сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, совместных военных программ, военных учений, военных культурных мероприятий.