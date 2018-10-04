Скрипали отказались переехать в США

Скрипаль не собирается возвращаться в свой дом в Солсбери, заявил журналист

Отравившийся в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не вернется в свой дом, вопрос о том, где он будет жить, открыт, но уезжать в другую страну бывший разведчик не хочет, считает автор книги Skripal Files, журналист британской телерадиокорпорации Би-би-си Марк Урбан Книга Skripal Files, написанная Урбаном по материалам бесед с бывшим полковником ГРУ летом 2017 года, появилась в продаже в четверг. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и упоминается о том, что тот не думал об угрозе для него со стороны России "В настоящее время Скрипаль и его дочь остаются под защитой полиции, они не могут выйти на работу. Но вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице (в Солсбери) окончена… Но если они помещены в некое безопасное убежище и получили защиту полиции на несколько месяцев, даже на год, это не может продолжаться вечно, и вопрос о том, где они могли бы жить, встанет вновь", — пишет Урбан в книге. Автор, вместе с тем, дает понять, что Скрипали негативно отнеслись к идее переехать в другую страну. "Пока Скрипали были в больнице, на Даунинг-стрит (в британском правительстве) звучали предложения о том, чтобы они уехали в Америку или другую англоговорящую страну, и были бы снабжены новыми личными данными. Но никому из них (Скрипалям), как я слышал, не понравилась эта идея", — говорится в книге. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан. В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.