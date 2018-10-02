Пентагон ответил на ракетный удар Ирана по Сирии

По его словам, действия Ирана безрассудны, небезопасны и обостряют ситуацию. «Такие профессиональные Вооруженные силы, как у коалиции и Российской Федерации через специальный канал связи занимаются урегулированием возможных конфликтов при проведении своих операций для обеспечения максимальной безопасности. Иран не принял таких мер», — отметил Робертсон.

Представитель Пентагона подчеркнул, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция способна нанести поражение остаткам ИГ в середине долины реки Евфрат.

Ранее 1 октября сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по восточному берегу Евфрата в Сирии, где располагаются объекты организаторов теракта на параде в городе Ахваз. Удар был нанесен Корпусом стражей исламской революции — элитными частями Вооруженных сил Ирана. При этом были задействованы баллистические ракеты.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел 22 сентября. Четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. В результате пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Ответственность на себя взяла ИГ.