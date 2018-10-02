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Пентагон ответил на ракетный удар Ирана
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Пентагон ответил на ракетный удар Ирана по Сирии 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Ракетный удар Тегерана по экстремистам в Сирии мог потенциально поставить под угрозу силы, которые ведут активную борьбу с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) . Об этом заявил представитель американского министерства обороны Шон Робертсон, сообщает ТАСС.
По его словам, действия Ирана безрассудны, небезопасны и обостряют ситуацию. «Такие профессиональные Вооруженные силы, как у коалиции и Российской Федерации через специальный канал связи занимаются урегулированием возможных конфликтов при проведении своих операций для обеспечения максимальной безопасности. Иран не принял таких мер», — отметил Робертсон.
Представитель Пентагона подчеркнул, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция способна нанести поражение остаткам ИГ в середине долины реки Евфрат.
Ранее 1 октября сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по восточному берегу Евфрата в Сирии, где располагаются объекты организаторов теракта на параде в городе Ахваз. Удар был нанесен Корпусом стражей исламской революции — элитными частями Вооруженных сил Ирана. При этом были задействованы баллистические ракеты.
Теракт в иранском городе Ахваз произошел 22 сентября. Четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. В результате пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Ответственность на себя взяла ИГ.
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