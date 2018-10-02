Ещё
Депутат Рады предсказал теракты на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады предсказал теракты на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В украинской столице в ближайшее время могут произойти несколько терактов с целью дестабилизации в стране, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук со ссылкой на «источники из Москвы».
В эфире телеканала NewsOne Мосийчук заявил, что такие «сведения» он получил от двух разных источников. «Один из них непосредственно относится к ФСБ, а второй — к так называемой кадыровской диаспоре в Москве», — приводит его слова РИА «Новости».
«Информация заслуживает доверия», — уверяет украинский парламентарий.
Мосийчук заявил, что целями якобы организуемых терактов могут быть «общественные деятели, враги Москвы или их адепты».
По его словам, «организаторы терактов» нацелились не только дестабилизировать ситуацию на Украине, но также ликвидировать его самого.
Мосийчук добавил, что передал «информацию» правоохранительным органам.
Отметим, Мосийчук не впервые запугивает украинских граждан будущими «политическими убийствами-терактами». Так, в начале сентября он заявил, что Москва якобы готовит убийство Марии Максаковой — вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
В прошлом году Киев уже обвинял главу Чечни Рамзана Кадырова в покушении на депутата Игоря Мосийчука. В Кремле отвергли эти обвинения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия Тимошенко пообещала «политический конец» Порошенко Преподавательница Петрова рассказала, чем он мог заниматься в Солсбери
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия сорвала победу НАТО177
Начальник поезда на ходу выкинула пассажира80
Дыра в «Союзе» появилась не случайно104
Российский метод победить США оказался верным249
Китай выдвинул США жесткое требование120
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
02:52
Россия сорвала победу НАТО
Политика
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение