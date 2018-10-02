Китай потребовал от США прекратить провокации

Китай требует от США немедленно прекратить провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы решительно требуем от американской стороны немедленно исправить свои ошибки, прекратить подобные провокационные действия, чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе", — заявила дипломат, слова которой приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Она подчеркнула, что "Китай намерен предпринимать все необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности действия".
По ее словам, "США не обращают никакого внимания на совместные стремления региональных государств, вновь и вновь прибегают к провокационным действиям, под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу суверенитету Китая и ущерб стабильности в регионе".
"Китай в отношении этих действий выражает крайнее недовольство и решительный протест", — подчеркнула она.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота ВМС США Чарльза Брауна сообщил, что китайский эсминец в воскресенье прошел на "небезопасном" расстоянии в 41 метр от американского боевого корабля, который выполнял операцию по обеспечению свободы навигации недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море.
Минобороны КНР в ответ на это заявило, что ракетный эсминец ВМС США самовольно вошел в акваторию близ островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, а военный корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая сразу же предпринял необходимые действия, в соответствии с законами и правилами провел проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение немедленно покинуть соответствующие воды.