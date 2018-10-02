Китай потребовал от США прекратить провокации

МИД Китая призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

"Мы решительно требуем от американской стороны немедленно исправить свои ошибки, прекратить подобные провокационные действия, чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе", — заявила дипломат, слова которой приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Она подчеркнула, что "Китай намерен предпринимать все необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности действия".

По ее словам, "США не обращают никакого внимания на совместные стремления региональных государств, вновь и вновь прибегают к провокационным действиям, под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу суверенитету Китая и ущерб стабильности в регионе".

"Китай в отношении этих действий выражает крайнее недовольство и решительный протест", — подчеркнула она.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота ВМС США Чарльза Брауна сообщил, что китайский эсминец в воскресенье прошел на "небезопасном" расстоянии в 41 метр от американского боевого корабля, который выполнял операцию по обеспечению свободы навигации недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море.