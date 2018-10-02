Госдеп придумал новое обвинение для РФ

Госдеп обвинил Россию в утечке ядерных материалов на черный рынок

Низкий уровень обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, в том числе в России , стал одной из причин попадания на черный рынок радиологических и ядерных материалы, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

«Отчасти из-за десятилетий слабых мер обеспечения безопасности в России и других частях бывшего Советского Союза после холодной войны — проблемы, которую американские программы помощи смогли на определенное время помочь исправить, — мы не можем быть уверены, какой объем радиологических и ядерных материалов уже находится на черном рынке», — передает ТАСС текст выступления представителя американского внешнеполитического ведомства.

При этом Форд не привел никаких конкретных данных и примеров.

По его словам, «пару раз чеченские группировки в России, террористы пытались заполучить „грязные бомбы“, хотя до сих пор безуспешно». Помощник госсекретаря США также заявил, что среди прочего якобы имели место случаи мошенничества, в результате которых ядерные материалы оказались на черном рынке.

«Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что с 1990-х годов страны сообщили о 18 случаях изъятия ядерных материалов, пригодных для создания оружия, в различных количествах», — отметил Форд, указав на такого рода инциденты «с высокообогащенным ураном в Грузии и Молдавии в 2000-х годах».

Представитель Госдепа рассказал, что Соединенные Штаты помогают Украине ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, а также вместе с НАТО «устраняют уязвимые высокорадиоактивные источники с бывшего советского военного объекта Украины».

При этом Форд не считает, что радиологические и ядерные материалы через черный рынок могли оказаться в руках террористов.

Напомним, экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После смерти Литвиненко экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой

Сам Луговой отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». Отец Литвиненко также не считает Лугового «отравителем» своего сына. В марте в эфире российского ТВ Вальтер Литвиненко поприветствовал и обнял Андрея Лугового.

В Москве констатировали, что британское расследование смерти Литвиненко проведено поверхностно и непрофессионально. Лондон провел квазирасследование, подчеркивали в Кремле.