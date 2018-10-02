Госдеп придумал новое обвинение для РФ

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Госдеп обвинил Россию в утечке ядерных материалов на черный рынок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Низкий уровень обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, в том числе в России, стал одной из причин попадания на черный рынок радиологических и ядерных материалы, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.
«Отчасти из-за десятилетий слабых мер обеспечения безопасности в России и других частях бывшего Советского Союза после холодной войны — проблемы, которую американские программы помощи смогли на определенное время помочь исправить, — мы не можем быть уверены, какой объем радиологических и ядерных материалов уже находится на черном рынке», — передает ТАСС текст выступления представителя американского внешнеполитического ведомства.
При этом Форд не привел никаких конкретных данных и примеров.
По его словам, «пару раз чеченские группировки в России, террористы пытались заполучить „грязные бомбы“, хотя до сих пор безуспешно». Помощник госсекретаря США также заявил, что среди прочего якобы имели место случаи мошенничества, в результате которых ядерные материалы оказались на черном рынке.
Форд утверждает, что Россия якобы может воспрепятствовать работе Базы данных по инцидентам и незаконному обороту (ITDB) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ITDB включена «информация об использовании Кремлем радиоактивного полония для убийства Александра Литвиненко (бывшего сотрудника ФСБ, который, как утверждается, был отравлен полонием в Лондоне) в 2006 году».
«Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что с 1990-х годов страны сообщили о 18 случаях изъятия ядерных материалов, пригодных для создания оружия, в различных количествах», — отметил Форд, указав на такого рода инциденты «с высокообогащенным ураном в Грузии и Молдавии в 2000-х годах».
Представитель Госдепа рассказал, что Соединенные Штаты помогают Украине ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, а также вместе с НАТО «устраняют уязвимые высокорадиоактивные источники с бывшего советского военного объекта Украины».
При этом Форд не считает, что радиологические и ядерные материалы через черный рынок могли оказаться в руках террористов.
Напомним, экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию и умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После смерти Литвиненко экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой.
Сам Луговой отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». Отец Литвиненко также не считает Лугового «отравителем» своего сына. В марте в эфире российского ТВ Вальтер Литвиненко поприветствовал и обнял Андрея Лугового.
В Москве констатировали, что британское расследование смерти Литвиненко проведено поверхностно и непрофессионально. Лондон провел квазирасследование, подчеркивали в Кремле.
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