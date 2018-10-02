Ещё
Самую отвратительную еду соберут в одном месте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Личинки сырной мухи, гниющих акул и квашеную сельдь соберут в одном месте 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: ТАСС
В шведском городе Мальмё появится музей отвратительной еды. Об этом сообщает издание The Independent.
Среди прочего, его посетители смогут посмотреть на хаукарль — исландскую вяленую акулу с сильным запахом аммиака. Она будет соседствовать с шведским сюрстреммингом — квашеной сельдью, которая месяцами киснет в бочонках и невыносимо воняет гнилой рыбой. Еще один ароматный экспонат — фрукт дуриан, который распространен в Юго-Восточной Азии. Из-за отталкивающего запаха его запретили провозить в общественном транспорте Сингапура.
Все пахучие блюда будут демонстрировать в специальных сосудах, которые исключают распространение неприятных запахов. По словам организатора выставки Сэмьюэла Уэста (Samuel West), труднее всего было справиться с вонью сюрстремминга, из-за которой его едва не лишили офиса. «Думаю, мы нашли решение проблемы, но полной уверенности нет, — рассказал Уэст. — Это одна из тех вещей, которые не дают мне спать».
Отвратительность не ограничивается запахом. В музее будут показывать касу марцу — сыр с живыми личинками сырной мухи, который делают в Сардинии. Его рекомендуют есть, зажмурившись, чтобы потревоженные личинки не прыгали в глаза. В экспозицию также входят жареные морские свинки из Перу и сырой бычий пенис. Скоропортящиеся продукты будут заменять каждые два дня или чаще.
Открытие музея намечено на 31 октября. Выставка продлится три месяца и закроется в конце января. Уэст полагает, что увидеть отвратительную еду будет не только забавно, но и поучительно. «Нам придется пересмотреть свои представления об отвратительном, если встанет вопрос о переходе на менее опасные для окружающей среды источники белка — например, насекомых», — пояснил он.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайский корабль «атаковал» эсминец ВМС США7
«Бунт обедневших москвичей»65
У Роскосмоса возникли проблемы с НАСА234
Российский метод победить США оказался верным8
Названы последствия запуска второй нитки «Турецкого потока»10
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение