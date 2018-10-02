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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку для того, чтобы премьер-министр Синдзо Абэ мог сформировать новый кабинет министров после победы на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, в результате чего он фактически закрепил за собой пост главы правительства, сообщает агентство Киодо.
После того, как Абэ принял отставку всех членов своего третьего по счету кабинета со времени избрания на пост премьер-министра в 2012 году, он приступит к формированию нового кабинета. Как ожидается, из 18 министров только треть будут из прежнего кабинета: свои посты сохранят ключевые министры и наиболее близкие премьеру политики — вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, министр иностранных дел Таро Коно, Хиросигэ Сэко, совмещающий посты министра экономики, промышленности и торговли и министра по делам экономического сотрудничества с Россией, министр госземель и транспорта Кэйити Исии, министр экономического восстановления Тосимицу Мотэги.
Вечером во вторник новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.
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