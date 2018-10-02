Избран президент Ирака

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Президентом Ирака избрали экс-главу правительства Курдистана Салеха 

РИА Новости + ещё 7 45 минут назад
Фото: Wikipedia
Парламент Ирака на заседании во вторник со второй попытки избрал президента страны, им стал Бархам Салех — бывший глава правительства Иракского Курдистана, следует из трансляции телеканала "ас-Сумария".
Кандидатуру Бархама Салеха на пост президента страны выдвинула партия Патриотический союз Курдистана (ПСК) — одно из ведущих политических движений курдского автономного района Ирака. С 2009 по 2012 году Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана.
Депутатам парламента пришлось проголосовать дважды, так как с первой попытки ни один из главных претендентов на пот главы государства не набрал необходимого количества голосов.
При этом заседание парламента Ирака, на котором депутаты должны были проголосовать по кандидатуре президента страны, ранее несколько раз переносилось из-за отсутствия необходимого кворума.
В сегодняшнем заседании приняли участие 265 депутатов. Голосование проходило в закрытом режиме.
На пост главы государства, который, согласно законодательству страны, занимает представитель курдской общины, претендовали 24 человека, пять кандидатов взяли самоотвод перед заключительным голосованием.
Главным конкурентом Бархама Салеха на пост президента страны был бывший руководитель канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Фуад Хусейн.
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