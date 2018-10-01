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На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви
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На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В заявлении истец просит суд установить, насколько правомерно в контексте полномочий президента вмешательство в дела церкви и религиозных организаций. В частности, речь идет об официальном обращении Порошенко к патриарху Варфоломею.
Окружной административный суд Киева получил иск против президента Украины Петра Порошенко. Авторы иска обвиняют главу государства во вмешательстве во внутренние дела церкви.
Как сообщает в пресс-службе судебной инстанции, первое подготовительное заседание должно состояться 13 ноября. Автором иска числится Неправительственная организация верховенства права.
В заявлении истец просит суд установить, насколько правомерно в контексте полномочий президента вмешательство в дела церкви и религиозных организаций. В частности, речь идет об официальном обращении Порошенко к патриарху Варфоломею с просьбой предоставления томоса об автокефалии для Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В настоящее время на Украине действуют три основных религиозных структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).
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