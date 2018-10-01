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Эйфелева башня окрасилась золотом в память об Азнавуре
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Эйфелева башня окрасилась золотом в память об Азнавуре 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Mirco Toniolo/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сотрудники Эйфелевой башни включили специальную подсветку в память о Шарле Азнавуре. Главная достопримечательность Парижа окрасилась в золотой цвет.
Кроме того, на Йенском мосту весь вечер играют песни шансонье, там же установлен большой проекционный экран, на котором показаны фотографии артиста, сообщает телеканал BFM.
Как писал News.ru, Шарль Азнавур умер 1 октября в своём доме на юге Парижа в возрасте 94 лет. Причины смерти пока неизвестны, вскрытие тела планируется провести завтра. Точные дата и места похорон также не сообщаются. По некоторым данным, Азнавур может быть похоронен на территории монастыря XII века в коммуне Монфор-л'Амори. Как сообщает портал 78actu, там находится фамильный склеп рода Азнавуров.
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