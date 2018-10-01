Скандальный клип возмутил миллионы французов

Клип, выложенный на популярном интернет-ресурсе YouTube, до глубины души возмутил миллионы французов. В девятиминутном ролике с многоговорящим названием "Вешайте белых" 30-летний темнокожий рэпер Ник Конрад призвал своих сородичей встать на тропу войны, в которой он готов принять самое активное участие.

Эта человеконенавистническая поделка продержалась на интернет-ресурсе недолго: на его администратора обрушился шквал гневных протестов, в том числе от министра внутренних дел Франции Жерара Колона. В своем "Твиттере" он назвал клип "отвратительным" и потребовал немедленно удалить. Одновременно с этим парижская прокуратура открыла предварительное расследование в отношении автора ролика, обвинив его в "подстрекательстве к убийству и другим преступным действиям".

То, что Ник Конрад, личность до нынешнего скандала несильно известная среди поклонников рэпа, решил таким провокационным образом поднять свой рейтинг, не вызывает сомнений. Но вот что характерно: клип и реакция на него в обществе еще раз подтвердили правоту мэра города Мо и в прошлом депутата парламента Жан-Франсуа Копе. Несколько лет назад в наделавшей много шума книге он написал о том, что "расизм против белых" растекается по французским городам, где люди, среди которых есть и обладатели французского паспорта, презирают коренных французов, потому что у них иная религия, цвет кожи и культура".

Надо сказать, что "антибелый" расизм все чаще проявляется во Франции. Так, вначале этого года в ходе студенческих волнений стены университета Париж-8, что расположен в проблемном пригороде французской столицы Сен-Дени, были расписаны такими лозунгами, как "Смерть белым!", "АнтиФранция победит", а некоторым преподавателям с доминирующим здесь цветом кожи поступали угрозы расправы. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, около 60 процентов французов обеспокоены существованием проблемы "расизма против белых", а многие из них сталкивались с ним в жизни.