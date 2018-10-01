Ещё
Глава Пентагона отменил визит в Китай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Пентагона отменил визит в Китай 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны США Джеймс Мэттис решил отменить визит в Китай, который должен был состояться в октябре, сообщает телеканал CNN со ссылкой источник в американской администрации.
Предполагалось, что Мэттис в Пекине обсудит с китайскими официальными лицами вопросы безопасности. Решение об отмене визита принято на фоне напряженности в отношениях между странами, передает «Интерфакс».
Пентагон пока не подтверждает факт отмены визита.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно вести с Китаем торговые переговоры, а также не исключил новые таможенные пошлины в отношении китайских товаров.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель хочет, чтобы Европа управлялась из Берлина и Парижа В Раде предложили ввести запрет на «русский мир» Внучка Ислама Каримова сбежала из Узбекистана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер жестко высказался после смерти Азнавура72
«Бунт обедневших москвичей»21
В Москве объявлен план «Перехват».18
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину20
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко196
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение