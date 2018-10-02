Дональд Трамп оскорбил журналистку

Американский лидер Дональд Трамп безосновательно унизил журналистку Сесилию Вега во время брифинга у Белого Дома, сообщает телеканал "360".

В Розовом саду около Белого дома прошла встреча президента США с прессой по итогам торгового соглашения с Мексикой Канадой . Сесилия Вега с одного из ведущих американских телеканалов ABC News попыталась задать вопрос Трампу. Политик дал журналистке слово и с улыбкой сказал:

"Она в шоке, что я выбрал ее, она в шоке".

На такое замечание Трампа Сесилия ответила, что не удивлена. Трамп прервал ее фразой:

"Все нормально. Я знаю, что вы не думаете. Вы никогда этого не делаете".

После чего дал корреспонденту слово.

Пресса обвиняет президента в сексизме, поскольку его атака носила гендерный характер. Более того, грубое замечание Дональда Трампа было совершенно безосновательно, ведь журналистка еще не успела задать острый вопрос, который мог бы президента разозлить.

Дональд Трамп атакует женщин не впервые. Так, например, в прошлом году политик намекнул телеведущей Мике Бжезински, что она делала подтяжку лица. В своих нападках американский президент часто прибегает к стереотипам об интеллекте и внешности девушек.