Ещё
Трамп оскорбил журналистку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дональд Трамп оскорбил журналистку 

Газета.Ru + ещё 3 46 минут назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп безосновательно унизил журналистку Сесилию Вега во время брифинга у Белого Дома, сообщает телеканал "360".
В Розовом саду около Белого дома прошла встреча президента США с прессой по итогам торгового соглашения с Мексикой и Канадой. Сесилия Вега с одного из ведущих американских телеканалов ABC News попыталась задать вопрос Трампу. Политик дал журналистке слово и с улыбкой сказал:
"Она в шоке, что я выбрал ее, она в шоке".
На такое замечание Трампа Сесилия ответила, что не удивлена. Трамп прервал ее фразой:
"Все нормально. Я знаю, что вы не думаете. Вы никогда этого не делаете".
После чего дал корреспонденту слово.
Пресса обвиняет президента в сексизме, поскольку его атака носила гендерный характер. Более того, грубое замечание Дональда Трампа было совершенно безосновательно, ведь журналистка еще не успела задать острый вопрос, который мог бы президента разозлить.
Дональд Трамп атакует женщин не впервые. Так, например, в прошлом году политик намекнул телеведущей Мике Бжезински, что она делала подтяжку лица. В своих нападках американский президент часто прибегает к стереотипам об интеллекте и внешности девушек.
Газета.Ru: последние новости
Тимошенко предрекла Порошенко "политический конец" В джунглях Вьетнама нашли останки пропавшего 47 лет назад советского летчика В Раде рассказали, как на "майдан" свозили бомжей и проституток
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Роман Карцев
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению178
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян131
Пентагон ответил на ракетный удар Ирана29
Домработница отравила беременную жену олигарха19
Видео
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
00:35
Пентагон ответил на ракетный удар Ирана
В мире
03:47
Москву накроют сильные дожди
Погода Новости Москвы
01:39
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян
В мире
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:49
Степаненко сорвала концерт из-за болезни
Шоу-бизнес
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
02:52
Россия сорвала победу НАТО
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение