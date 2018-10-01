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Внучка Ислама Каримова сбежала в Великобританию
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Внучка Ислама Каримова сбежала в Великобританию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @iman.k17
Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Иман вылетела из Ташкента в Лондон. На публикации в Instagram Stories внучки Каримова обратило внимание агентство «Фергана».
В частности, Иман опубликовала фотографию посадочного талона, на котором было указано, что она была зарегистрирована на рейс из Ташкента в Лондон 28 сентября в 16:20 по местному времени (14:20 мск).
Также Каримова порекомендовала при вылете из Ташкента «следить за своими девайсами». «Их могут просто хакнуть, как мой компьютер. Но это только если за вами "присматривают" и заботятся одновременно», — добавила она.
«Фергана» предполагает, что на досмотре перед вылетом сотрудники аэропорта внимательно изучили содержимое компьютера Каримовой. Из-за этого вылет был задержан на полтора часа (агентство указывает, что подобная информация подтверждается данными FlightRadar24).
«Sputnik Узбекистан» добавляет, что в аэропорту Иман стала очевидцем постановочной драки. «Театральная фейк-драка, чтобы отвлечь внимание, пока в вашем багаже копаются. И это на глазах у пассажиров двух рейсов», — написала она. Судя по публикациям в аккаунте девушки, улететь ей удалось лишь со второй попытки — в субботу, 29 сентября.
При этом «Центр-1» указывает, что «Узбекистанские авиалинии» совершают перелет в Лондон два раза в неделю — по вторникам и пятницам. В авиакомпании отвечать на вопросы издания отказались, порекомендовав обратиться к участковому милиционеру по месту жительства Каримовой и сделать запрос через него. Тем не менее, в Instagram-аккаунте Иман, где ранее публиковались и ее личные фото с дедушкой, появилась пометка, что теперь она находится в Лондоне.
Иман и Ислам Каримов — дети старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Ислам Каримов-младший в течение последних нескольких лет проживает в Лондоне, в Узбекистан его не пускают. В январе он попросил у Великобритании политического убежища. Его сестра жила в Ташкенте, практически не появляясь на публике.
В июле 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний. Позже против нее было открыто новое уголовное дело. Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем, указывает Ca-news.
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