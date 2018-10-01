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Главред украинского издания получил убежище в Австрии
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Главред «Страна.ua» заявил, что ему предоставили убежище в Австрии 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости Украина/Андрей Лубенский
Главред украинского интернет-издания" Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что власти Австрии предоставили ему убежище.
Ранее суд в Киеве объявил Гужву в розыск в рамках дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Решение суда не подлежит обжалованию, розыск Гужвы возложен на прокуратуру.
"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище", — написал Гужва на своей странице в Facebook в понедельник.
Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.
Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.
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