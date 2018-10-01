Главред украинского издания получил убежище в Австрии

Главред «Страна.ua» заявил, что ему предоставили убежище в Австрии

Ранее суд в Киеве объявил Гужву в розыск в рамках дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Решение суда не подлежит обжалованию, розыск Гужвы возложен на прокуратуру

"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище", — написал Гужва на своей странице в Facebook в понедельник.

Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.