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Грузия обвинила Россию в дискредитации
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Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории Лугара 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 35 1 час назад
Фото: Reuters
Директор грузинского национального центра по контролю заболеваний, также известного как лаборатория им. американского сенатора Ричарда Лугара, Амиран Гамкрелидзе обвинил российскую сторону в попытке дискредитации учреждения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции Гамкрелидзе заявил, что «Россия в последнее время тиражирует не соответствующую действительности информацию» об опытах над людьми в этой лаборатории, которые якобы привели к массовым летальным исходам.
«Все это ложь. Она направлена на дискредитацию нашего прогресса. Лаборатория является центром высокого научного уровня в регионе, одна из ее задач — участие в глобальной программе безопасности здоровья», — сказал глава учреждения.
По словам Гамкрелидзе, данный центр также «часть системы безопасности страны, дающая возможность своевременно диагностировать и идетнифицировать инфекционные заболевания».
Он сказал, что в работе лаборатории участвуют не только местные специалисты, но и американцы, британцы, немцы, норвежцы и так далее.
«Мы гордимся, что основным нашим партнером являются США», — подчеркнул он.
Между тем руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе отказал российским СМИ в допуске в лабораторию Лугара, передает РИА «Новости». «Я неоднократно давал интервью и комментарии российским СМИ, но никто из них информацию не выпустил. Я не буду принимать участие в этом шоу, в лабораторию будут допущены лишь грузинские журналисты, решение окончательное», — сказал он.
Агентство отмечает, что российские СМИ не раз публиковали заявления грузинских властей по поводу деятельности лаборатории.
В четверг Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии. В министерстве обороны провели анализ материалов, опубликованных экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, в которых говорится деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара.
Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявлял, что Вашингтон не занимается разработками биологического оружия в Центре им. Лугара.
Грузия пригласила российских ученых посетить вызывающий подозрения Москвы центр.
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