Неожиданное обвинение РФ и другие события дня

Главные события понедельника

Россиян переведут на накопительную пенсию без спроса

Минфин и Центробанк «по умолчанию» подключат россиян к новой накопительной пенсионной системе на основе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

Россия испытала «Дрель»

Хинштейн пожаловался на Жириновского

Скончался шансонье Шарль Азнавур

Скончался французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse.

"Мы больше его не увидим": уход Акинфеева довел до слез

Интернет-пользователи встретили новость о завершении карьеры Игоря Акинфеева в сборной РФ слезами и просьбами остаться в национальной команде.

«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег

Депутат Госдумы Вера Ганзя КПРФ ), ранее пожаловавшаяся на депутатскую зарплату , попросила направить собранные для нее деньги на благотворительность. Об этом сообщает РИА Новости.

Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ

Часть территории Азербайджана находится под российской оккупацией . С таким заявлением в понедельник, 1 октября, выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) страны Гудрат Гасангулиев, передает Haqqin.

Экс-министр транспорта Украины задержан в Москве

Национальная Служба Новостей

Полиция в Москве задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, объявленного в розыск за нападение на посольство Российской Федерации в Киеве.

Иран нанес ракетные удары по Сирии

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам ахвазского теракта и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии, сообщает телеканал Press TV.

Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля

Стало известно содержание профиля Alexander Petrow в профессиональной сети LinkedIn. Российского гражданина Александра Петрова Великобритания подозревает по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Новый вид МММ: сотни москвичей остались без денег