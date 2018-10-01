В ЛНР сбили украинский беспилотник с гранатой

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в двух километрах от линии соприкосновения сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с боевой гранатой на борту, сообщил на брифинге журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко

"В районе населенного пункта Нижнее Лозовое, 65 километров западнее Луганска, в 2 километрах южнее линии соприкосновения, военнослужащими народной милиции ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит БПЛА (квадрокоптер) ВСУ "Фантом-4", летевший с северо-западного направления на высоте около 300 метров", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что, помимо разведывательной видео и фотоаппаратуры, беспилотник был оборудован электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты, крепившейся снизу корпуса.

"После поражения БПЛА очевидцы наблюдали как от "Фантома" отделилась граната Ф-1, которая взорвалась неподалеку от места его падения", — отметил Марочко.

По его словам, по идентификационному номеру стало известно, что БПЛА в составе партии был закуплен 7 июля 2018 году в США и в середине августа поставлен в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВС Украины.