Олланд призвал сохранить санкции ЕС против России

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Олланд подчеркнул, что поддерживает все усилия, направленные на «воплощение в жизнь Минских соглашений».

«Во-первых, Европейский союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во-вторых, давление на Россию стоит хранить, включая санкции», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что сожалеет о санкциях ЕС против России.

В конце июня в Италии выступили против автоматического продления санкций в отношении России.

Эксперт Татьяна Зонова прокомментировала НСН желание Италии оказать влияние на отмену антироссийских санкций.