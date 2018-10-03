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Климкин предложил разрешить украинцам двойное гражданство
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Климкин предложил разрешить украинцам двойное гражданство 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 3 часа назад
Фото: EPA
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву необходимо начать обсуждение введения института двойного гражданства, однако это «не должно касаться России».
«События в Берегове вызвали оживленную дискуссию о проблемах двойного гражданства, потребность в которой давно назрела», — написал он в своей статье в «Европейской правде».
Он заявил, что решение в этом вопросе можно найти такое, чтобы оно не повредило людям с двойным гражданством, а освободило их от необходимости скрывать факт его наличия.
«Конечно, в условиях агрессии России против Украины проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно, а я лично считаю его принципиально неприемлемым. Если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе больше не должно касаться России», — заявил Климкин.
Накануне он заявил, что именно Россия якобы создает напряженность с венграми в Закарпатье. Климкин призвал не «наезжать» на венгров в Закарпатье, а помочь им.
В то же время ранее Климкин крайне негативно отреагировал на выдачу украинцам венгерских паспортов в пограничном городе Закарпатья. После этого Украина пообещала выслать из страны консула Венгрии, что Климкин вновь подтвердил в своей статье.
Будапешт пригрозил ответными зеркальными мерами.
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