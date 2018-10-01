Сорвал Нобелевку и сел: Арно наказали за изнасилование

Сорвавший вручение Нобелевской премии по литературе Арно сел в тюрьму

Театральный режиссер и фотограф Жан-Клод Арно , ответственный за отмену присуждения Нобелевской премии по литературе в этом году, приговорен к двум годам тюремного заключения за изнасилование. Вердикт был вынесен за несколько минут до объявления лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

Супруг члена Шведской академии поэтессы Катарины Фростенсон фотограф и театральный режиссер Жан-Клод Арно был признан виновным шведским судом по одному из трех обвинений в изнасиловании и приговорен к двум годам тюремного заключения, что является минимальным по местным законам сроком за данное преступление. Адвокат 72-летнего Арно Бьорн Хуртиг заявил, что его клиент продолжает отрицать свою вину и намерен подать апелляцию.

Скандал вокруг Нобелевского разгорелся в ноябре 2017 года, когда в шведское издание Dagens Nyheter опубликовала информацию о то, что 18 женщин обвинили Арно в изнасиловании. Дела были заведены только по двум случаям и трем статьям, так как у остальных, согласно шведскому законодательству, истек срок давности. Самые ранние возможные случаи произошли 20 лет назад.

В июне этого года прокуратура официально обвинила Арно в двух случаях изнасилования, которые произошли в 2011 году. Через несколько дней после громкой публикации Dagens Nyheter писательница и член Академии пришла с заявлением в полицию, объяснив, что не приходила раньше из-за того, что ее непосредственный начальник был близким другом Арно.

На судебных слушаниях прокуратура просила у суда наказаниям по трем статьям. Первые два случая произошли в октябре 2011 года, когда обвиняемый принудил пострадавшую к оральному сексу, а затем к соитию. В декабре 2011 года, по мнению прокурора, Арно изнасиловал спящую жертву.

Разбирательство закончилось 24 сентября этого года. Судейская коллегия во главе с Гудруном Антемаром признала вину только в первом случае, заявив, что по остальным обвинениям было недостаточно улик. Судья Антемар также отметил, что по статье «принуждение к оральному сексу» были предоставлены исчерпывающие доказательства, и все четверо служителей закона единогласно признали Арно виновным.

«Улики в течение судебного процесса в основном представляли собой показания жертвы и нескольких свидетелей, — заявил Антемар прессе. — Суд тщательно изучил все показания и пришел к выводу, что по двум обвинениям из трех доказательств недостаточно. Однако по одному случаю сомнений в вине подсудимого нет».

Прокурор Кристина Фогт заявила The New York Times , что Арно получил приемлемое для стороны обвинения наказание. Также свое удовлетворение завершением процесса выразила адвокат жертвы Элизабет Фриц. Она назвала вердикт суда «большим облегчением для клиента и победой правосудия». Она также выразила надежду, что это процесс подорвет «заговор молчания вокруг сексуальных преступлений».

Любопытно, что вердикт по делу Арно был объявлен в день начала Нобелевского сезона. Буквально через несколько минут после объявления приговора Академия вручила Нобелевскую премию в области медицины и физиологии иммунотерапевтам Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзе.

Из-за скандала с Арно Нобелевская премия в этом году вручена не будет. Что касается 2019-го, то Нобелевский фонд пока не делал на этот счет официальных заявлений. Фонд принял решение не вручать в 2018 году престижную премию по литературе, поддержав инициативу Шведской академии. Он объявил об этом в своем пресс-релизе.

«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год, — говорится в сообщении.

— В течение последних нескольких недель мы вели непрерывный диалог со Шведской академией, и мы поддерживаем ее решение. В принципе, Нобелевская премия присуждается каждый год, однако в истории награды случалось, что ее вручения неоднократно откладывались.

Одним из оправданий для таких исключений могут послужить настолько серьезные ситуации в академии, что ее решение о присуждении приза не будет восприниматься как заслуживающее доверия».

Скандал повлек за собой массовый исход членов Шведской академии. Организацию незамедлительно покинули три человека. Следом свой пост оставила глава организации Сара Даниус . В скандал был вовлечен и король Швеции Карл XVI Густав, который разрешил членам академии покидать пост по собственному желанию, изменив устав организации.

В последний раз вручение премии откладывалось в 1943 году из-за Второй мировой войны.