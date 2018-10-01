Референдум в Македонии признан несостоявшимся

Председатель государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней признал референдум о переименовании Македонии несостоявшимся из-за низкой явки, передает Reuters

"Решение не было принято", — сказал Деркоский.

Он отметил, что результате недействителен из-за недостаточной явки.

По итоговым данным ГИК, явка составила 36,91% при необходимых 50%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тысяч граждан) от общего числа проголосовавших, против — 5,65%.