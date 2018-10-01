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Референдум в Македонии признан несостоявшимся
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Референдум в Македонии признан несостоявшимся 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Ognen Teofilovski/Reuters
Председатель государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней признал референдум о переименовании Македонии несостоявшимся из-за низкой явки, передает Reuters.
"Решение не было принято", — сказал Деркоский.
Он отметил, что результате недействителен из-за недостаточной явки.
По итоговым данным ГИК, явка составила 36,91% при необходимых 50%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тысяч граждан) от общего числа проголосовавших, против — 5,65%.
Ранее итоги референдума по переименованию Македонии прокомментировали в МИД Греции.
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