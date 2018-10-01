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Печенье с предсказанием принесло американцу миллион
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Печенье с предсказанием принесло американцу миллион 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: NJ Lottery
Любовь к китайской кухне принесла американцу миллионный выигрыш в лотерею. Об этом сообщил информационный портал Inside Edition.
Ронни Мартин (Ronnie Martin) из города Лонг-Понд, штат Пенсильвания, каждый день ездил на работу в Нью-Джерси, регулярно заезжал по пути на заправку и покупал там лотерейные билеты. Мужчина всегда тщательно следил, чтобы их номера совпадали с числами, что когда-то выпали ему в китайском печенье с предсказанием.
На следующий день он приехал на заправку проверить билеты, но на экране сканера вместо суммы выигрыша высветилось сообщение: «Обратитесь к сотруднику». Мартин обратился за помощью к продавцу по имени Гарри, который уже знал выигрышную комбинацию и помнил, на какие числа всегда ставил завсегдатай Мартин. Помощник тут же поздравил посетителя с миллионным кушем.
Мартин не поверил продавцу и попросил просканировать билет. После долгих уговоров тот он все же выполнил просьбу и доказал, что выигрыш американца составил миллион долларов (65,6 миллиона рублей).
Сартин и его жена планируют направить эти деньги на погашение кредита на дом и оплату счетов, а оставшиеся средства отложить на будущее.
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