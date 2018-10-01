Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»

В Раде предложили запретить понятие «русский мир»

Поправки в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (относительно осуждения и запрета "русского мира" на Украине) зарегистрированы в украинском парламенте под номером 9139. Поправки предлагают рассмотреть представители "Блока Петра Порошенко" и внефракционные депутаты.

Они, в частности, предлагают на законодательном уровне признать, что "русский мир" — это якобы "форма национал-социализма (нацизма), "российская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие".

Законопроект также предлагает запретить любую пропаганду "русского мира" на Украине, в том числе и путем распространения информации о том, что "российская православная церковь — основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру, а также использование такой идеологии как основание для объединения украинского и российского народов".

На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком.

Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

В ответ замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко предложил депутатам Львовского областного совета запретить "ветер с востока".

Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.