Эксперта удивили действия охраны Захарченко

Собеседник газеты посмотрел видеозапись взрыва, при котором погиб Захарченко, и назвал охранников «ряженым сбродом», который годится только для «защиты от бомжей» и нетрезвых буйных людей.

Эксперт «МК» обратил внимание, что первым в ресторан заходит охранник и сразу же за ним следует сам Захарченко. По мнению специалиста, это говорит о том, что об угрозе взрыва никто не думал. Кроме того, столик, который Захарченко обычно занимал в ресторане, находился рядом с обычным окном, которое простреливалось со всех сторон.

Эксперт подчеркнул, что сначала охранники должны были убедиться в отсутствии взрывчатки внутри и снаружи здания, однако никакого осмотра не проводилось — Захарченко с охраной вышел из автомобилей и они сразу же направились в ресторан. Собеседник издания назвал таких охранников эскортом для подчеркивания статуса главы ДНР.

«Есть охрана, которая действительно работает на защиту. А есть охрана, которая работает что называется, «на понты», — заключил он.

Неназванный специалист-взрывотехник рассказал «МК», что бомбу, предположительно, установленную в лампе на потолке, привели в действие дистанционно. По его мнению, для нее использовали пластичное взрывчатое вещество, которое мощнее тротила.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». В ДНР и российском руководстве заявили, что к убийству причастна Украина. Ополченцы сообщали о задержании нескольких подозреваемых — «украинских диверсантов».