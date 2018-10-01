Венгрия отказалась отзывать консула из Украины

Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не будет отзывать из Украины Генерального консула в Берегово Закарпатской области. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, выдача венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области не нарушает международное право и не противоречит местному законодательству.

Таким образом, Генерального консула Венгрии в Берегово не будут отзывать из страны "несмотря ни на какие рекомендации украинской стороны".

Представитель внешнеполитического ведомства рассказал, что украинские власти активно поддерживают антивенгерские настроения. Он добавил, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "вмешательство во внутренние дела Украины" и покушение на ее территориальную целостность.

Дипломат также указал на притеснения соотечественников на Украине. Например, закон об образовании сокращает возможность обучения на родном языке.

"Но запугать министра иностранных дел Венгрии не удастся. Закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Петера Сиярто и его безусловную, решительную поддержку", — подчеркнул Менцер.