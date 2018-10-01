Ещё
Венгрия отказалась отзывать консула из Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Шарль Азнавур
Умер Шарль Азнавур

Венгрия отказалась отзывать консула из Украины 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не будет отзывать из Украины Генерального консула в Берегово Закарпатской области. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, выдача венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области не нарушает международное право и не противоречит местному законодательству.
Таким образом, Генерального консула Венгрии в Берегово не будут отзывать из страны "несмотря ни на какие рекомендации украинской стороны".
Менцер напомнил слова губернатора Закарпатья Геннадия Москаля о том, что по меньшей мере половина членов парламента Украины имеют двойное гражданство.
Представитель внешнеполитического ведомства рассказал, что украинские власти активно поддерживают антивенгерские настроения. Он добавил, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "вмешательство во внутренние дела Украины" и покушение на ее территориальную целостность.
Дипломат также указал на притеснения соотечественников на Украине. Например, закон об образовании сокращает возможность обучения на родном языке.
"Но запугать министра иностранных дел Венгрии не удастся. Закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Петера Сиярто и его безусловную, решительную поддержку", — подчеркнул Менцер.
Ранее стало известно, что венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области выдает документы своей страны проживающим в регионе украинцам. При этом им рекомендовали не уведомлять об этом власти Украины. В связи с этим министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении выслать консула Венгрии. Будапешт не отрицал возможности симметричного ответа.
Последние новости
Россию уже не спасти: ее погубили футболки "Люди второго сорта": в чем американский офицер обвинил солдат ВСУ Марина Хлебникова нашла бывшего мужа мертвым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание232
«Казань» вызвала в США восхищение и страх123
ВСУ захватили новые территории в Донбассе85
Киркоров снова «опозорился»47
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег138
Видео
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль расказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
00:28
Иран нанес ракетные удары по Сирии
Армия Африка
00:28
Иран запустил по Сирии ракеты с угрозами США и Израилю
Армия
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:32
Звезду «Интернов» разыскивает полиция
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение