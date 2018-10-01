Порошенко вручил Олланду орден

Порошенко вручил экс-президенту Франции Олланду орден Свободы

"Имею честь вручить бывшему президенту Франции Франсуа Олланду высокую государственную награду — Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", — написал Порошенко в Facebook.

Церемония награждения, которая состоялась в понедельник в Киеве, транслировалась также в прямом эфире. Орден Свободы вручается гражданам Украины и других стран за заслуги в утверждении независимости Украины.

Порошенко также помянул о книге, написанной Олландом.

"Ваши воспоминания о минском процессе в 2015 году в книге Les leçons du pouvoir ("Уроки власти") хорошо отражают ту сложную и ответственную миссию… Ваша книга для меня является дополнительной мотивацией вернуться к изучению французского языка", — сказал Порошенко.

По его словам, после перевода книги на украинский язык Олланд снова приедет в Киев, чтобы ее презентовать.

В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.