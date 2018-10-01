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В ДНР отказались верить в захват Киевом территорий
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Умер Шарль Азнавур

В ДНР назвали заявление Киева о взятии территорий в Донбассе «сказкой» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Заявление Киева о взятии под контроль территорий в Донбассе — это очередная "сказка" украинского командования о "фейковых победах" силовиков, заявили в понедельник РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее начальник пресс-центра операции Объединенных сил Украины Вячеслав Петровский заявил интернет-изданию "Обозреватель", что украинские силовики с августа взяли под свой контроль еще более 10 квадратных километров территории в Донбассе.
"Мы позиции не сдавали, подразделения остаются там, где и были. О занятии каких территорий ведет речь украинская сторона непонятно. Скорее всего, это очередная сказка украинского командования о фейковых победах для поднятия боевого духа и для зарабатывания очередных званий", — сказал представитель командования ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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