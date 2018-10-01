В ДНР отказались верить в захват Киевом территорий

В ДНР назвали заявление Киева о взятии территорий в Донбассе «сказкой»

Заявление Киева о взятии под контроль территорий в Донбассе — это очередная "сказка" украинского командования о "фейковых победах" силовиков, заявили в понедельник РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее начальник пресс-центра операции Объединенных сил Украины Вячеслав Петровский заявил интернет-изданию "Обозреватель", что украинские силовики с августа взяли под свой контроль еще более 10 квадратных километров территории в Донбассе.

"Мы позиции не сдавали, подразделения остаются там, где и были. О занятии каких территорий ведет речь украинская сторона непонятно. Скорее всего, это очередная сказка украинского командования о фейковых победах для поднятия боевого духа и для зарабатывания очередных званий", — сказал представитель командования ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.