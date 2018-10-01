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Тимошенко предрекла Порошенко «политический конец»
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Тимошенко предрекла Порошенко «политический конец» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина" и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что действующего украинского президента Петра Порошенко и его партию ждет "политический конец". Об этом сообщает "Украинская правда".
Отмечается, что это заявление Тимошенко сделала на согласительном совете в украинской Раде после того, как председатель блока Петра Порошенко Артур Герасимов обвинил ее в поддержке российских интересов на территории страны.
"Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев политический конец", — подчеркнула Тимошенко.
Ранее сообщалось, что Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг в стране.
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