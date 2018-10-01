Порошенко обсудил с Меркель продление санкций против РФ

Порошенко обсудил с Меркель продление санкций против России

«Речь шла также о перспективах продолжения санкций против Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также говорили о ситуации в Донбассе, в частности, о миротворческой миссии.

Кроме того, они затронули вопросы энергетической безопасности и повестку дня визита Меркель на Украину.

Ранее Порошенко заявил, что ожидает визита Меркель осенью.