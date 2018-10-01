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Порошенко обсудил с Меркель продление санкций против РФ
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Порошенко обсудил с Меркель продление санкций против России 

RT на русском + ещё 6 31 минуту назад
Фото: © Bernd von Jutrczenka globallookpress.com
Президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону продление антироссийских санкций, сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Речь шла также о перспективах продолжения санкций против Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также говорили о ситуации в Донбассе, в частности, о миротворческой миссии.
Кроме того, они затронули вопросы энергетической безопасности и повестку дня визита Меркель на Украину.
Ранее Порошенко заявил, что ожидает визита Меркель осенью.
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