Порошенко обсудил с Меркель продление санкций против РФ

Президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону продление антироссийских санкций, сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Речь шла также о перспективах продолжения санкций против Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также говорили о ситуации в Донбассе, в частности, о миротворческой миссии.
Кроме того, они затронули вопросы энергетической безопасности и повестку дня визита Меркель на Украину.
Ранее Порошенко заявил, что ожидает визита Меркель осенью.