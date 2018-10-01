Москве назначили цену за «сеть агентов ГРУ»

Глава МИД Британии заявил, что собирается покончить «с сетью агентов ГРУ»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант собирается «покончить с сетью агентов ГРУ » в Соединенном Королевстве. По словам главы Форин-офиса, «русские дорого заплатят», если Москва не будет играть по международным правилам и продолжит «запугивать Соединенное Королевство», используя химическое оружие.

Британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что намерен «покончить с сетью агентов ГРУ» в Великобритании. Он подчеркнул, что «при правительстве консерваторов у Британии очень простое сообщение для Кремля».

«Если вы попытаетесь запугивать нашу страну, если вы будете использовать химическое оружие и не будете подчиняться международным правилам, то очень дорого заплатите», — пригрозил глава Форин-офис, чьи слова передает агентство Reuters.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания цинично манипулирует положениями конвенции о запрещении химоружия. По ее словам, Британия не использовала десятую статью конвенции, в которой прописан порядок предоставления защиты государствам в случае применения против них химического оружия. Захарова подчеркнула, что подобный грубый подход является «визитной карточкой» властей Британии.

Российско-британские отношения обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта с признаками острейшего химического отравления были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия . Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Свои действия Скрипаль мотивировал тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [ Российской Федерации ]». В 2004 году Скрипаль был арестован и осужден по обвинению в госизмене, однако в 2010 году он был обменян на российских разведчиков и получил убежище в Великобритании.

Отравленных Скрипалей доставили в больницу, где они находились в коме на протяжении двух месяцев. Врачи опасались за жизнь пострадавших, но все же смогли спасти их и привести в сознание. Сейчас местоположение Сергея и Юлии Скрипаль неизвестно. Предполагается, что они могут находиться на одной из военных баз Королевских вооруженных сил Великобритании, сообщает ФАН.

Спустя неделю после инцидента в Солсбери, британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным советскими учеными в конце 1980-х. В связи с этим

премьер-министр Мэй решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне. Члены королевской семьи объявили бойкот Чемпионату мира по футболу, проходившему в России летом 2018 года.

В отравлении Скотланд-Ярд подозревает двух россиян — Руслана Боширова Александра Петрова , которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб. 5 сентября Лондон опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению. Были также обнародованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых.

Судя по снимкам, 2 марта в 16.22 по местному времени Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала. Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — буквально за несколько минут до отравления Скрипалей. В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу, улетев в Москву.

На нестыковки в материалах Скотланд-Ярда уже 6 сентября указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры в одно и то же время. По словам Захаровой, это наводит на мысль о том, что время съемки было попросту наложено на скриншоты. В МИД Великобритании заявили, что в Гэтвике несколько одинаковых коридоров.

При этом сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT заявили, что в Солсбери ездили отдыхать, и проходили через один коридор одновременно, потому что «везде ходят вместе».

Недавно назначенный министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сразу же после своего назначения занял «ястребиную» позицию по отношению к Москве. В конце августа глава Форин-офис выступил с речью в Институте мира в Вашингтоне в рамках своего первого визита в США. Британский министр рассказал об угрозах мировому порядку, к которым отнес и Россию.