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В Германии задержали неонацистов-заговорщиков
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В Германии задержали собиравшихся свергнуть власть неонацистов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Члены неонацистской группировки, которые были задержаны в Германии в понедельник, вынашивали планы по свержению действующей власти, сообщили СМИ со ссылкой на источники в следствии.
Правоохранительные органы пришли после прослушки телефонных разговоров, а также изучения их переписок. Подозреваемые называли себя «элитой правой сцены» ФРГ, собирались атаковать мигрантов, политиков и «медийную диктатуру и их рабов». Также задержанные, как утверждается, собирались прилагать все силы для отмены действующих в Германии законов, передает ТАСС.
Следствие утверждает, что в скором времени они собирались совершить вооруженные атаки на политических деятелей и журналистов. Неизвестно, кто мог быть под их прицелом.
Их было решено задержать после попытки приобрести огнестрельное оружие. Ряд задержанных ранее состояли в других неонацистских группировках. В частности, Том В. Был членом ультраправого объединения Sturm 34. Эта организация совершала жестокие нападения на иностранцев в районе саксонского города Митвайда.
Шестерых предполагаемых экстремистов задержали в понедельник утром в Саксонии — в районе Хемница, и в Баварии. Один был задержан ранее — это Кристиан К., главарь группировки. Подозреваемые — граждане Германии в возрасте от 20 до 30 лет. Их группировка носила названия «Революция Хемниц».
Утверждалось, что нападение планировалось совершить на День германского единства — 3 октября.
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